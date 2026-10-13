W Pakistanie Międzynarodowy Fundusz Walutowy podniósł prognozę inflacji na rok finansowy 2026–2027 do 9,9%, podczas gdy wcześniej szacował ją na 8,4%. Jednocześnie fundusz pozostawił bez zmian prognozę wzrostu pakistańskiej gospodarki — na poziomie 3,5%. Wynika to z nowego raportu World Economic Outlook, informuje The Express Tribune.

Prognoza wyższa od celu rządu

Nowa prognoza MFW przewyższa oficjalny cel inflacyjny Pakistanu, ustalony na poziomie 8,2%. W kwietniu fundusz prognozował inflację na poziomie 8,4% i utrzymał tę ocenę w lipcowym raporcie.

MFW nie podał odrębnych powodów rewizji prognozy konkretnie dla Pakistanu. Jednocześnie fundusz podniósł prognozy inflacyjne dla regionu Bliskiego Wschodu i Azji Centralnej z powodu konfliktu, który wpłynął na dostawy energii i jej ceny. W raporcie zaznaczono również, że światowa inflacja ogółem wzrosła w sierpniu po odbiciu cen energii.

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Rozbieżności w ocenach wzrostu

Podczas niedawnych konsultacji z MFW pakistańskie władze próbowały przekonać fundusz, że gospodarka kraju wzrośnie o 4% w tym roku finansowym. Minister finansów Muhammad Aurangzeb powiedział w wywiadzie dla Reutersa, że oczekuje wzrostu przekraczającego 4%.

MFW zrewidował również prognozę deficytu rachunku bieżącego Pakistanu do 1% PKB, czyli około 4,4 mld dolarów. To o około 450 mln dolarów więcej niż wcześniejsza ocena funduszu.

W globalnej prognozie MFW oczekuje wzrostu światowej gospodarki o 3,1% w 2026 roku i o 3,4% w 2027 roku. Według szacunków funduszu światowa inflacja wyniesie 4,7% w 2026 roku, a w 2027 roku spadnie do 4,1%.

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