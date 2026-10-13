W Kenii strajk wykładowców państwowych uniwersytetów, trwający już drugi tydzień, zakłócił naukę ponad 700 tysiącom studentów. Negocjacje między władzami a związkiem zawodowym załamały się, a wykładowcy oświadczyli, że nie wrócą do pracy, dopóki spór nie zostanie rozwiązany, informuje Nation Kenya.

Studenci tracą czas na naukę i obawiają się, że środków na utrzymanie nie wystarczy im do wznowienia zajęć. Część z nich musi wybierać między pozostaniem w akademikach bez wykładów a dodatkowymi wydatkami na podróż do domu. Szczególnie trudna sytuacja dotyczy studentów pierwszego roku, którzy rozpoczęli rok akademicki zaledwie kilka tygodni temu.

Spór o układ zbiorowy

Sekretarz generalny Związku Pracowników Akademickich Uniwersytetów Uasu, Constantine Wasonga, oświadczył, że rząd nie wykazał wystarczającej gotowości do negocjacji. Według niego zaproponowany przez władze pakiet o wartości 12 mld szylingów kenijskich nie pokrywa zobowiązań wynikających z układu zbiorowego na lata 2025–2029.

Wasonga zaznaczył, że wartość umowy na lata 2013–2017 wynosiła 15 mld szylingów, na lata 2017–2021 — 16,5 mld, a porozumienie na lata 2022–2025 przewidywało 9 mld szylingów na podstawowe wynagrodzenia oraz automatyczne coroczne podwyżki. Związek domaga się, aby propozycja rządu została wyliczona według przejrzystej i opartej na dowodach metodologii.

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Koszty studentów i ryzyko zmiany kalendarza

Przedstawiciele organizacji studenckich wezwali sekretarza gabinetu ds. edukacji Juliusa Migosi Ogambę do przyspieszenia negocjacji z Uasu. Wskazują oni na dodatkowe koszty dla rodzin, niepewność dotyczącą kalendarza akademickiego oraz obciążenie psychiczne studentów.

Student czwartego roku Multimedia University, Remmy Osoti, powiedział, że podróż do domu i powrót po zakończeniu strajku kosztują go około 5 tys. szylingów. Na Technical University of Mombasa i w innych uczelniach część studentów już wyjechała na obszary wiejskie z powodu zawieszenia zajęć.

Profesor Daniel Mugendi, przewodniczący komitetu rektorów państwowych uniwersytetów, ostrzegł, że nie wszystkie programy kształcenia będą w stanie nadrobić stracony czas po wznowieniu nauki. Według niego dotyczy to szczególnie kierunków takich jak medycyna, gdzie moduły nauczania następują kolejno po sobie.

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