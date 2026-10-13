W Meksyku stan Baja California zajął pierwsze miejsce pod względem liczby zabójstw w okresie od stycznia do września 2026 roku. W tym czasie odnotowano tam 1 092 zabójstwa, czyli 8,5% z ogólnokrajowej liczby 12 854 przypadków.

Jak podaje Mexico News Daily, dane podczas porannej konferencji prasowej prezydent Claudii Sheinbaum przedstawiła Marcela Figueroa, szefowa Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Publicznego. Baja California nieznacznie wyprzedziła stan Guanajuato, gdzie w ciągu dziewięciu miesięcy odnotowano 1 089 zabójstw. Do końca sierpnia to właśnie w Guanajuato od początku roku odnotowano najwięcej takich przestępstw.

Rozkład zabójstw między stanami

Po Baja California i Guanajuato najwięcej zabójstw od stycznia do września zarejestrowano w stanach Chihuahua — 1 009, Sinaloa — 987, Meksyk — 818, Guerrero — 731 oraz Morelos — 673. Łącznie siedem stanów z najwyższymi wskaźnikami stanowiło 49,8% wszystkich zabójstw w kraju w tym okresie.

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Najmniej zabójstw w ciągu dziewięciu miesięcy odnotowano w stanie Jukatan — 21. Według Figueroi, w porównaniu z okresem od stycznia do września 2025 roku liczba zabójstw spadła we wszystkich 32 jednostkach federalnych Meksyku. Największy spadek, o 78,6%, zarejestrowano w stanie San Luis Potosí.

Statystyki wrześniowe i środki bezpieczeństwa

We wrześniu średnia liczba zabójstw w kraju wyniosła 42,2 dziennie, czyli o 30,6% mniej niż 60,8 dziennie we wrześniu 2025 roku. Jednocześnie w porównaniu z sierpniem dzienny wskaźnik wzrósł o 3,2%. Według danych przedstawionych przez Figueroę wrzesień 2026 roku był wrześniem z najniższym wskaźnikiem zabójstw od 2015 roku.

Figueroa poinformowała również, że średnia dzienna liczba zabójstw we wrześniu była o 51,4% niższa niż we wrześniu 2024 roku, kiedy wynosiła 86,9 przypadków. Minister bezpieczeństwa Omar García Harfuch oświadczył, że od 1 października 2024 roku do 30 września 2026 roku w Meksyku zatrzymano 70 571 osób podejrzanych o popełnienie przestępstw zaliczanych przez władze do kategorii high-impact crimes. Według jego danych w tym samym okresie skonfiskowano 36 303 sztuki broni palnej oraz niemal 570 ton narkotyków.

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