В Мексике штат Нижняя Калифорния вышел на первое место по числу убийств в январе—сентябре 2026 года. За этот период там зафиксировали 1 092 убийства, или 8,5% от общенациональных 12 854 случаев.

Как сообщает Mexico News Daily, эти данные на утренней пресс-конференции президента Клаудии Шейнбаум представила глава Национальной системы общественной безопасности Марсела Фигероа. Нижняя Калифорния незначительно опередила штат Гуанахуато, где за девять месяцев зафиксировали 1 089 убийств. До конца августа наибольшее число таких преступлений с начала года было именно в Гуанахуато.

Распределение убийств между штатами

После Нижней Калифорнии и Гуанахуато больше всего убийств в январе—сентябре зарегистрировали в штатах Чиуауа — 1 009, Синалоа — 987, Мехико — 818, Герреро — 731 и Морелос — 673. В совокупности семь штатов с самыми высокими показателями составили 49,8% всех убийств в стране за этот период.

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Меньше всего убийств за девять месяцев зафиксировали в штате Юкатан — 21. По словам Фигероа, по сравнению с январем—сентябрем 2025 года число убийств снизилось во всех 32 федеральных единицах Мексики. Наибольшее сокращение — на 78,6% — зарегистрировали в штате Сан-Луис-Потоси.

Сентябрьская статистика и меры безопасности

В сентябре среднее число убийств в стране составило 42,2 в сутки — на 30,6% меньше, чем 60,8 в сутки в сентябре 2025 года. В то же время по сравнению с августом суточный показатель вырос на 3,2%. Согласно данным, представленным Фигероа, сентябрь 2026 года стал сентябрем с самым низким показателем убийств с 2015 года.

Фигероа также сообщила, что среднесуточное число убийств в сентябре было на 51,4% ниже, чем в сентябре 2024 года, когда оно составляло 86,9 случая. Министр безопасности Омар Гарсия Харфуч заявил, что с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2026 года в Мексике задержали 70 571 человека по подозрению в совершении преступлений, отнесенных властями к категории high-impact crimes. По его данным, за тот же период изъяли 36 303 единицы огнестрельного оружия и почти 570 тонн наркотиков.

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