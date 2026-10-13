在墨西哥，下加利福尼亚州在2026年1月至9月期间的凶杀案数量位居首位。该州在此期间记录了1,092起凶杀案，占全国12,854起案件的8.5%。

据Mexico News Daily报道，国家公共安全系统负责人马塞拉·菲格罗亚在总统克劳迪娅·辛鲍姆的晨间新闻发布会上公布了这些数据。下加利福尼亚州以微弱优势超过瓜纳华托州，后者在九个月内记录了1,089起凶杀案。截至8月底，自年初以来此类犯罪数量最多的是瓜纳华托州。

各州凶杀案分布

继下加利福尼亚州和瓜纳华托州之后，1月至9月凶杀案数量最多的州分别是奇瓦瓦州——1,009起、锡那罗亚州——987起、墨西哥州——818起、格雷罗州——731起以及莫雷洛斯州——673起。凶杀案数量最高的七个州合计占该国同期全部凶杀案的49.8%。

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九个月内凶杀案数量最少的是尤卡坦州，为21起。菲格罗亚表示，与2025年1月至9月相比，墨西哥全部32个联邦实体的凶杀案数量均有所下降。降幅最大的是圣路易斯波托西州，达到78.6%。

9月统计数据和安全措施

9月，该国平均每日发生42.2起凶杀案，比2025年9月的每日60.8起低30.6%。与此同时，与8月相比，日均数字增长了3.2%。根据菲格罗亚公布的数据，2026年9月是自2015年以来凶杀案发生率最低的9月。

菲格罗亚还表示，9月日均凶杀案数量比2024年9月低51.4%，当时为86.9起。安全部长奥马尔·加西亚·哈尔富奇表示，从2024年10月1日至2026年9月30日，墨西哥因涉嫌犯下被当局归类为high-impact crimes的罪行而拘留了70,571人。据他介绍，同期缴获了36,303件枪支和近570吨毒品。

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