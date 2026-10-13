Rząd obniżył cenę benzyny o 2,71 rupii za litr — Dawn

Rząd obniżył cenę benzyny o 2,71 rupii za litr, a oleju napędowego (HSD) — o 0,03 rupii. Nowe ceny zaczną obowiązywać 14 października: litr benzyny będzie kosztował 392,66 rupii, a oleju napędowego — 396,82 rupii, informuje Dawn.

Podatki i opłaty

Po korekcie cen paliw rząd nadal będzie pobierał 114 rupii podatków i opłat od każdego litra benzyny oraz 100 rupii od litra oleju napędowego. O nowych cenach poinformował Wydział ds. Ropy Naftowej.

Cena oleju napędowego spadła w porównaniu ze szczytem wynoszącym 520,35 rupii za litr, odnotowanym 3 kwietnia. Wcześniej zaczęła rosnąć z poziomu 281 rupii za litr po rozpoczęciu wojny między Stanami Zjednoczonymi a Iranem 28 lutego. Cena benzyny 3 kwietnia osiągnęła 458,41 rupii za litr po wzroście z 266 rupii w pierwszym tygodniu marca.

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Codzienne ustalanie cen

W lipcu minister ds. ropy naftowej Ali Pervaiz Malik oświadczył, że ceny paliw będą ustalane codziennie z powodu wahań na rynku międzynarodowym. Gabinet ministrów i premier polecili Organowi Regulacji Ropy i Gazu (Ogra) podejmowanie takich decyzji.

Władze przywróciły również środki oszczędnościowe: targowiska mają być zamykane do godz. 21:00, a przydziały paliwa dla samochodów służbowych zmniejszono o 50% na trzy miesiące. We wrześniu premier Shehbaz Sharif ogłosił program pomocy dla użytkowników motocykli, autoriksz i samochodów z silnikami o pojemności do 800 centymetrów sześciennych.

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