政府将汽油价格下调每升2.71卢比——《黎明报》

政府将汽油价格每升下调2.71卢比，将高速柴油（HSD）价格下调0.03卢比。新价格将于10月14日生效：每升汽油价格为392.66卢比，高速柴油为396.82卢比，《黎明报》报道。

税费和征费

在调整燃油价格后，政府仍将对每升汽油征收114卢比的税费和征费，对每升高速柴油征收100卢比。石油部门公布了新价格。

高速柴油价格较4月3日创下的每升520.35卢比峰值有所下降。在此之前，2月28日美国与伊朗之间的战争开始后，其价格从每升281卢比开始上涨。汽油价格在3月第一周从266卢比上涨后，于4月3日达到每升458.41卢比。

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每日定价

7月，石油部长阿里·帕尔韦兹·马利克表示，由于国际市场波动，燃油价格将每天确定。内阁和总理指示石油和天然气监管局（Ogra）作出此类决定。

当局还恢复了节约措施：市场必须在21:00前关闭，公务车辆的燃油配额在三个月内削减50%。9月，总理谢赫巴兹·谢里夫宣布了一项援助计划，面向摩托车、三轮摩托车和发动机排量不超过800立方厘米汽车的使用者。

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