Правительство снизило цену бензина на 2,71 рупии за литр — Dawn

Правительство снизило цену бензина на 2,71 рупии за литр, а высокоскоростного дизельного топлива (HSD) — на 0,03 рупии. Новые цены начнут действовать 14 октября: литр бензина будет стоить 392,66 рупии, а дизельного топлива — 396,82 рупии, сообщает Dawn.

Налоги и сборы

После пересмотра цен на топливо правительство продолжит взимать 114 рупий налогов и сборов с каждого литра бензина и 100 рупий — с литра дизельного топлива. О новых ценах сообщил Отдел по вопросам нефти.

Цена дизельного топлива снизилась по сравнению с пиком в 520,35 рупии за литр, зафиксированным 3 апреля. До этого она начала расти с 281 рупии за литр после начала войны между США и Ираном 28 февраля. Стоимость бензина 3 апреля достигла 458,41 рупии за литр после повышения с 266 рупий в первую неделю марта.

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Ежедневное установление цен

В июле министр нефтяной промышленности Али Первез Малик заявил, что цены на топливо будут определяться ежедневно из-за колебаний на международном рынке. Кабинет министров и премьер-министр поручили принимать такие решения Органу по регулированию нефти и газа (Ogra).

Власти также восстановили меры экономии: рынки должны закрываться до 21:00, а объёмы топлива, выделяемые для служебных автомобилей, на три месяца сократили на 50%. В сентябре премьер-министр Шехбаз Шариф объявил программу помощи для пользователей мотоциклов, авторикш и автомобилей с двигателями объёмом до 800 кубических сантиметров.

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