Izraelski minister bezpieczeństwa narodowego i lider partii Otzma Jehudit Itamar Ben-Gwir odmówił zawarcia umowy o podziale nadwyżkowych głosów z partią Naród Izraela, kierowaną przez Ofera Wintera. Jerusalem Post poinformował o tym 13 października.

Wypowiedzi Ben-Gwira i Wintera

Ben-Gwir napisał w serwisie społecznościowym X, że nie podpisze porozumienia, ponieważ uważa Wintera za „Bennetta II” — porównując go z byłym premierem Izraela i liderem partii Bejachad Naftalim Bennettem.

W odpowiedzi Winter wezwał Ben-Gwira, by „dorósł”, i stwierdził, że wyborcy są zmęczeni takim stylem polityki. Oskarżył też przeciwnika o gotowość do utraty głosów prawicowego elektoratu, choć wcześniej ten nazwał nadchodzące wybory decydującymi. Winter oświadczył, że kampania przeciwko niemu nie pomoże prawicowemu obozowi, i opowiedział się za utworzeniem szerokiego rządu narodowego.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kontekst przed wyborami

Według sondażu Walla opublikowanego we wtorek Otzma Jehudit może zdobyć osiem mandatów w Knesecie. Jednocześnie Naród Izraela uzyskuje 2,8% głosów, czyli poniżej progu wyborczego wynoszącego 3,25%.

Umowy o podziale nadwyżkowych głosów przewidują połączenie pozostałości głosów dwóch partii po pierwotnym podziale mandatów. Jeżeli łączna pozostałość wystarczy do zdobycia dodatkowego miejsca w Knesecie, może je otrzymać jedna ze stron umowy. Mechanizm ten działa tylko pod warunkiem, że obie partie przekroczą próg wyborczy.

Przed wyborami 27 października takie porozumienia zawarły już Likud premiera Binjamina Netanjahu oraz Religijny Syjonizm ministra finansów Becalela Smotricza. Odrębne umowy podpisały również SzAS i Zjednoczony Judaizm Tory, a także partie bloku opozycyjnego.

Czytaj nas na