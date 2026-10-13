以色列国家安全部长、“犹太力量”党领袖伊塔马尔·本-格维尔拒绝与由奥费尔·温特领导的“以色列人民”党达成余票分配协议。《耶路撒冷邮报》于10月13日报道。

本-格维尔和温特的声明

本-格维尔在社交平台X上写道，他不会签署该协议，因为他认为温特是“贝内特二世”——这是将其与以色列前总理、“贝亚哈德”党领袖纳夫塔利·贝内特相比较。

作为回应，温特敦促本-格维尔“成熟一点”，并表示选民已经厌倦了这种政治风格。他还指责对手愿意失去右翼选民的选票，尽管对方此前曾称即将举行的选举具有决定性意义。温特表示，针对他的竞选活动不会帮助右翼阵营，并支持组建广泛的民族政府。

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选举前的背景

根据周二公布的Walla民调，“犹太力量”党可能在以色列议会获得八个席位。与此同时，“以色列人民”党的支持率为2.8%，低于3.25%的选举门槛。

余票分配协议规定，在首次分配席位后合并两个政党的剩余选票。如果合并后的余票足以获得一个额外的以色列议会席位，协议的一方可以获得该席位。这一机制仅在两个政党均跨越选举门槛的情况下适用。

在10月27日选举前，总理本雅明·内塔尼亚胡的利库德集团与财政部长贝扎莱尔·斯莫特里奇的宗教犹太复国主义党已经达成了此类协议。沙斯党与联合妥拉犹太教党，以及反对派集团的各政党也分别签署了协议。

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