Министр национальной безопасности Израиля и лидер партии «Оцма Йехудит» Итамар Бен-Гвир отказался заключать соглашение о распределении избыточных голосов с партией «Народ Израиля», которую возглавляет Офер Винтер. Об этом Jerusalem Post сообщила 13 октября.

Заявления Бен-Гвира и Винтера

Бен-Гвир написал в социальной сети X, что не подпишет договоренность, поскольку считает Винтера «Беннетом II» — сравнивая его с бывшим премьер-министром Израиля и лидером партии «Беяхад» Нафтали Беннетом.

В ответ Винтер призвал Бен-Гвира «повзрослеть» и заявил, что избиратели устали от такого стиля политики. Он также обвинил оппонента в готовности потерять голоса правого электората, хотя ранее тот назвал предстоящие выборы судьбоносными. Винтер заявил, что кампания против него не поможет правому лагерю, и высказался за формирование широкого национального правительства.

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Контекст перед выборами

Согласно опросу Walla, опубликованному во вторник, «Оцма Йехудит» может получить восемь мандатов в Кнессете. В то же время «Народ Израиля» набирает 2,8% голосов, что ниже избирательного барьера в 3,25%.

Соглашения о распределении избыточных голосов предусматривают объединение остатков голосов двух партий после первоначального распределения мандатов. Если совокупного остатка хватает для дополнительного места в Кнессете, его может получить одна из сторон соглашения. Такой механизм действует лишь при условии, что обе партии преодолели избирательный барьер.

Накануне выборов 27 октября такие договоренности уже заключили «Ликуд» премьер-министра Биньямина Нетаньяху и «Религиозный сионизм» министра финансов Бецалеля Смотрича. Отдельные соглашения также подписали ШАС и «Объединенный иудаизм Торы», а также партии оппозиционного блока.

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