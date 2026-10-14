Китай и КНДР 15 октября откроют новый автомобильный мост через реку Ялу, который соединит китайский приграничный город Даньдун с северокорейским Синыйджу. Стороны проведут совместную церемонию открытия, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на китайское государственное агентство «Синьхуа».

Четыре полосы и более трёх километров

Новый автомобильный мост через Ялу имеет четыре полосы движения и длину 3026 метров. Он должен стать альтернативой старому Мосту китайско-корейской дружбы, пропускная способность которого ограничена. Ранее по нему регулярно курсировали пассажирские поезда.

Китай завершил строительство своей части моста в 2014 году. В то же время КНДР оставила недостроенными подъездные дороги и таможенную инфраструктуру после ухудшения отношений на фоне ядерных испытаний Пхеньяна и последующих санкций ООН.

Восстановление сообщения

КНДР закрыла границы во время пандемии COVID-19. Железнодорожное сообщение между двумя странами восстановили в марте после шестилетнего перерыва.

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Исследователь Ан Чхан Иль, происходящий из Северной Кореи, заявил AFP, что после открытия нового перехода через него ежедневно смогут проезжать сотни автомобилей. По его мнению, мост может способствовать поставкам китайских товаров и ресурсов в КНДР и поддержать её гражданскую экономику.

Министерство объединения Южной Кореи сообщило AFP, что Сеул внимательно следит за ситуацией. КНДР до сих пор не возобновила выдачу туристических виз гражданам Китая, которые ранее составляли большинство иностранных посетителей страны.

Китай является крупнейшим торговым партнёром КНДР и источником дипломатической, экономической и политической поддержки Пхеньяна. В прошлом году китайский экспорт в КНДР вырос на 25% — до шестилетнего максимума в 2,3 млрд долларов США, хотя это всё ещё ниже уровней до введения санкций ООН в 2017 году.

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