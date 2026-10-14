中国和朝鲜将于10月15日开通一座横跨鸭绿江的新公路桥，连接中国边境城市丹东与朝鲜新义州。双方将举行联合开通仪式，Channel NewsAsia报道，消息援引中国官方通讯社新华社。

四车道，长逾三公里

这座横跨鸭绿江的新公路桥设有四条车道，全长3026米。它将成为旧中朝友谊桥的替代通道，后者的通行能力有限。此前，客运列车曾定期通过该桥运行。

中国于2014年完成了本国一侧桥梁的建设。与此同时，在平壤进行核试验以及随后联合国制裁导致双边关系恶化后，朝鲜未完成引道和海关基础设施建设。

恢复通行

朝鲜在COVID-19疫情期间关闭了边境。两国之间的铁路运输在中断六年后于3月恢复。

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来自朝鲜的研究人员安灿一对法新社表示，新通道开通后，每天可能有数百辆汽车通过。他认为，这座桥可能有助于向朝鲜供应中国商品和资源，并支持其民用经济。

韩国统一部对法新社表示，首尔正在密切关注局势。朝鲜至今尚未恢复向中国公民发放旅游签证；此前，中国公民占该国外国访客的大多数。

中国是朝鲜最大的贸易伙伴，也是平壤外交、经济和政治支持的来源。去年，中国对朝鲜出口增长25%，达到23亿美元的六年高点，尽管这仍低于2017年联合国实施制裁前的水平。

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