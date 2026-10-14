Chiny i Korea Północna 15 października otworzą nowy most drogowy przez rzekę Jalu, który połączy chińskie przygraniczne miasto Dandong z północnokoreańskim Sinuiju. Strony przeprowadzą wspólną ceremonię otwarcia, podaje Channel NewsAsia, powołując się na chińską państwową agencję Xinhua.

Cztery pasy i ponad trzy kilometry

Nowy most drogowy przez Jalu ma cztery pasy ruchu i długość 3026 metrów. Ma stać się alternatywą dla starego Mostu Przyjaźni Chińsko-Koreańskiej, którego przepustowość jest ograniczona. Wcześniej regularnie kursowały nim pociągi pasażerskie.

Chiny zakończyły budowę swojej części mostu w 2014 roku. Jednocześnie Korea Północna pozostawiła niedokończone drogi dojazdowe i infrastrukturę celną po pogorszeniu relacji na tle prób nuklearnych Pjongjangu i późniejszych sankcji ONZ.

Przywrócenie połączeń

Korea Północna zamknęła granice podczas pandemii COVID-19. Połączenie kolejowe między dwoma krajami przywrócono w marcu po sześcioletniej przerwie.

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Badacz Ahn Chan-il, pochodzący z Korei Północnej, powiedział AFP, że po otwarciu nowego przejścia codziennie może przez nie przejeżdżać setki samochodów. Jego zdaniem most może ułatwić dostawy chińskich towarów i zasobów do Korei Północnej oraz wesprzeć jej gospodarkę cywilną.

Ministerstwo Zjednoczenia Korei Południowej poinformowało AFP, że Seul uważnie monitoruje sytuację. Korea Północna wciąż nie wznowiła wydawania wiz turystycznych obywatelom Chin, którzy wcześniej stanowili większość zagranicznych odwiedzających kraj.

Chiny są największym partnerem handlowym Korei Północnej i źródłem dyplomatycznego, gospodarczego oraz politycznego wsparcia dla Pjongjangu. W ubiegłym roku chiński eksport do Korei Północnej wzrósł o 25% — do sześcioletniego maksimum 2,3 mld dolarów, choć nadal był niższy niż przed wprowadzeniem sankcji ONZ w 2017 roku.

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