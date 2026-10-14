Президент США Дональд Трамп во время предвыборного митинга в Василле, штат Аляска, заявил о возможных дальнейших действиях США против Ирана. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Заявление на митинге

Трамп выступал перед сторонниками, агитируя за кандидатов от Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов в США, назначенных на 3 ноября. Он заявил, что присутствующие увидят дальнейшие действия Соединенных Штатов в отношении Ирана, а также сказал, что иранская сторона «ждет».

Президент США добавил, что главным вопросом является недопущение получения Ираном ядерного оружия.

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Сообщение Axios

Заявление Трампа прозвучало после публикации Axios о том, что он и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждали проведение крупной новой операции против Ирана до выборов в обеих странах.

Axios со ссылкой на двух американских чиновников и других осведомленных собеседников сообщил, что эти разговоры состоялись до того, как Трамп публично заявил, что не будет наносить удар по Ирану до промежуточных выборов в США.

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