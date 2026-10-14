Prezydent USA Donald Trump podczas wiecu wyborczego w Wasilli na Alasce oświadczył, że Stany Zjednoczone mogą podjąć dalsze działania przeciwko Iranowi. Informuje o tym Anadolu Agency.

Oświadczenie na wiecu

Trump przemawiał do zwolenników, prowadząc kampanię na rzecz kandydatów Partii Republikańskiej przed wyborami uzupełniającymi w USA, zaplanowanymi na 3 listopada. Oświadczył, że obecni zobaczą dalsze działania Stanów Zjednoczonych wobec Iranu, a także powiedział, że strona irańska „czeka”.

Prezydent USA dodał, że główną kwestią jest niedopuszczenie do uzyskania przez Iran broni jądrowej.

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Doniesienie Axios

Oświadczenie Trumpa padło po publikacji Axios, według której on i premier Izraela Benjamin Netanjahu rozmawiali o przeprowadzeniu dużej nowej operacji przeciwko Iranowi przed wyborami w obu krajach.

Axios, powołując się na dwóch amerykańskich urzędników i innych poinformowanych rozmówców, podał, że rozmowy te odbyły się, zanim Trump publicznie oświadczył, że nie zaatakuje Iranu przed wyborami uzupełniającymi w USA.

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