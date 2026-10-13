13 października dziesiątki tysięcy ludzi wyszły we Francji na akcje poparcia dla protestów uczniów szkół średnich. Według France 24, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych kraju naliczyło 161 500 uczestników w całym kraju, podczas gdy związki zawodowe, które pomagały organizować wiece, poinformowały o 480 tys. osób.

Według oceny MSW było to ponad dwukrotnie więcej niż liczba uczestników poprzednich ogólnokrajowych demonstracji, które odbyły się w miniony czwartek. Wówczas resort informował o 71 500 protestujących.

Akcje w Paryżu i innych miastach

W Paryżu, gdzie odbyły się dwa marsze, MSW podało liczbę 41 500 uczestników. Demonstracje odbyły się także w Nantes, Lyonie, Lens, Strasburgu, Tuluzie, Bordeaux i Marsylii. Do uczestników dołączyli studenci uniwersytetów, nauczyciele i działacze związkowi. W paryskim przedmieściu Saint-Denis w akcji uczestniczyła szwedzka aktywistka Greta Thunberg.

Większość protestów przebiegała pokojowo, jednak w pobliżu jednego z marszów w Paryżu doszło do gwałtownych incydentów. Dziennikarze AFP widzieli podpalone samochody; policja użyła gazu łzawiącego, gdy zamaskowani młodzi ludzie próbowali wznosić barykady i rzucali przedmiotami. Gaz łzawiący zastosowano także podczas demonstracji w Lyonie.

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Żądania uczniów i skargi na działania policji

Ruch uczniowski powstał w ubiegłym miesiącu: uczniowie szkół średnich blokowali wejścia do szkół, domagając się poprawy warunków nauki. Wśród ich zarzutów są brak nauczycieli, zaniedbane budynki, przeładowany plan zajęć i inne problemy. Uczniowie odrzucili rządową obietnicę skierowania 3 tys. nauczycieli zastępczych do 114 najbardziej dotkniętych szkół.

Francuskie Ministerstwo Edukacji poinformowało, że we wtorek zamkniętych było 214 placówek edukacyjnych, głównie liceów. Związek studencki l'Union Etudiante podał, że w geście poparcia w całym kraju zamknięto 90% uniwersytetów.

Uczestnicy akcji występowali także przeciwko, jak uważają, nadmiernie surowym działaniom policji. Policja wszczęła wewnętrzne postępowania w sprawie 34 zgłoszeń dotyczących przemocy wobec demonstrantów. Ministerstwo Edukacji poinformowało jednocześnie o 147 rannych pracownikach sektora edukacji podczas protestów.

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