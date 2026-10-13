13 октября десятки тысяч людей вышли во Франции на акции в поддержку протестов старшеклассников. По данным France 24, Министерство внутренних дел страны насчитало 161 500 участников по всей стране, тогда как профсоюзы, помогавшие организовывать митинги, заявили о 480 тысячах человек.

По оценке МВД, это более чем вдвое превышает число участников предыдущих общенациональных демонстраций, состоявшихся в прошлый четверг. Тогда ведомство сообщало о 71 500 протестующих.

Акции в Париже и других городах

В Париже, где состоялись два марша, в МВД заявили о 41 500 участниках. Демонстрации также прошли в Нанте, Лионe, Лансе, Страсбурге, Тулузе, Бордо и Марселе. К участникам присоединились студенты университетов, учителя и профсоюзные деятели. В пригороде Парижа Сен-Дени на акции присутствовала шведская активистка Грета Тунберг.

Большинство протестов проходили мирно, однако вблизи одного из маршей в Париже произошли насильственные инциденты. Журналисты AFP видели подожженные автомобили; полиция применила слезоточивый газ, когда молодые люди в масках пытались возводить баррикады и бросали предметы. Слезоточивый газ также применили во время демонстрации в Лионе.

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Требования учеников и жалобы на действия полиции

Ученическое движение возникло в прошлом месяце: старшеклассники блокировали входы в школы, требуя улучшить условия обучения. Среди их претензий — отсутствие учителей, запущенные здания, перегруженное расписание и другие проблемы. Ученики отвергли обещание правительства направить 3 тысячи учителей на замену в 114 наиболее пострадавших школ.

Министерство образования Франции сообщило, что во вторник были закрыты 214 учебных заведений, преимущественно лицеев. Студенческий союз l'Union Etudiante заявил, что в знак поддержки по стране закрылись 90% университетов.

Участники акций также выступали против, как они считают, чрезмерно жестких действий полиции. Полиция начала внутренние расследования по 34 заявлениям о насилии в отношении демонстрантов. Министерство образования одновременно сообщило о 147 пострадавших работниках сферы образования во время протестов.

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