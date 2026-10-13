工会称法国抗议活动有48万人参加——France 24

10月13日，数万人在法国举行集会，声援高中生抗议活动。据France 24报道，该国外交部统计全国共有161,500名参与者，而协助组织集会的工会则称有48万人参加。

内政部估计，这一人数是上周四举行的此前全国性示威活动参与人数的两倍多。当时，该部门报告称有71,500名抗议者。

巴黎及其他城市的集会

在举行了两场游行的巴黎，内政部称有41,500名参与者。南特、里昂、朗斯、斯特拉斯堡、图卢兹、波尔多和马赛也举行了示威活动。大学生、教师和工会活动人士加入了参与者行列。瑞典活动人士格蕾塔·通贝里出现在巴黎郊区圣但尼的一场集会上。

大多数抗议活动和平进行，但巴黎其中一场游行附近发生了暴力事件。法新社记者看到汽车被纵火；蒙面年轻人试图搭建路障并投掷物品时，警方使用了催泪瓦斯。里昂的一场示威活动中也使用了催泪瓦斯。

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学生的诉求及对警方行动的投诉

学生运动于上个月出现：高中生封锁学校入口，要求改善学习条件。他们的不满包括教师短缺、建筑失修、课程安排过于繁重以及其他问题。学生拒绝了政府承诺向114所受影响最严重的学校派遣3,000名代课教师的提议。

法国教育部称，周二有214所教育机构关闭，主要为高中。学生联合会l'Union Etudiante表示，为表示支持，全国90%的大学关闭。

集会参与者还反对他们认为警方采取的过度强硬行动。警方已就34起有关针对示威者实施暴力的投诉启动内部调查。教育部同时报告称，抗议期间有147名教育领域工作人员受伤。

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