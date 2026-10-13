У Делі затримали учасників протестів проти ревізії списків виборців — The Guardian

У Делі, Індія, поліція затримала активістів, студентів та опозиційних політиків під час протестів проти спеціальної інтенсивної ревізії виборчих списків (SIR). Учасники акцій вимагають відставки головного виборчого комісара Ґ'янеша Кумара та скасування перегляду реєстру, через який зі списків виборців виключили 130 мільйонів людей, повідомляє The Guardian.

Обмеження в столиці

Напередодні суботньої акції, яку організувала партія Cockroach Janta, влада запровадила масштабні обмеження у столиці. До Делі скасували 245 потягів, закрили 45 станцій метро, припинили роботу магазинів алкоголю та відключили інтернет у центральній частині міста. Частину активістів помістили під домашній арешт.

Засновників Cockroach Janta вивели з рейсу Air India після приземлення літака в аеропорту Делі. Опозиційних лідерів утримували в поліцейських дільницях понад вісім годин. На відео було видно, як студентів та активістів грубо затримують, б'ють і відтягують з вулиць; серед затриманих були також журналісти. Адвоката Верховного суду, який допомагав затриманим, поліцейські забрали, при цьому його сорочку розірвали.

Реакції влади й опозиції

Політичний активіст Йогендр Ядав, якого також затримали, заявив, що за чотири десятиліття участі в громадському житті не бачив настільки масштабної підготовки до демонстрації. За його словами, попри посилену присутність силовиків у різних районах Делі відбувалися невеликі стихійні акції.

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Речник правлячої Бхаратія джаната парті Раві Шанкар Прасад звинуватив опозицію у використанні протестів після виборчих поразок. Він заявив, що країною керуватиме парламент, а не вулиця.

Протести посилилися після розслідування Indian Express, згідно з яким двоє інших членів Виборчої комісії Індії — Сукхбір Сінґх Сандху та Вівек Джоші — висловлювали занепокоєння щодо змін у виборчих списках, процедур реєстрації та цифрових систем. У комісії заявили, що різні позиції є частиною процесу ухвалення рішень. Колишній виборчий комісар Ашок Лаваса назвав процедуру SIR безпрецедентною та несправедливою, оскільки, на його думку, вона відходить від попереднього принципу включення всіх виборців, які мають право голосу.

У понеділок законодавчі збори Кереламу ухвалили резолюцію із закликом усунути Кумара з посади. Опозиційні партії вирушили до Верховного суду з вимогою вжити заходів проти нього, а рух Cockroach Janta і ліві студентські організації пообіцяли продовжити протести.

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