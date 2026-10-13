В Дели, Индия, полиция задержала активистов, студентов и оппозиционных политиков во время протестов против специальной интенсивной ревизии списков избирателей (SIR). Участники акций требуют отставки главного избирательного комиссара Гьянеша Кумара и отмены пересмотра реестра, в результате которого из списков избирателей исключили 130 миллионов человек, сообщает The Guardian.

Ограничения в столице

Накануне субботней акции, организованной партией Cockroach Janta, власти ввели масштабные ограничения в столице. Были отменены 245 поездов в Дели, закрыты 45 станций метро, прекращена работа магазинов алкоголя и отключён интернет в центральной части города. Часть активистов поместили под домашний арест.

Основателей Cockroach Janta вывели из рейса Air India после посадки самолёта в аэропорту Дели. Оппозиционных лидеров удерживали в полицейских участках более восьми часов. На видео было видно, как студентов и активистов грубо задерживают, бьют и оттаскивают с улиц; среди задержанных также были журналисты. Адвоката Верховного суда, помогавшего задержанным, забрала полиция, при этом ему разорвали рубашку.

Реакции властей и оппозиции

Политический активист Йогендра Ядав, которого также задержали, заявил, что за четыре десятилетия участия в общественной жизни не видел столь масштабной подготовки к демонстрации. По его словам, несмотря на усиленное присутствие силовиков в разных районах Дели, происходили небольшие стихийные акции.

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Представитель правящей партии Бхаратия джаната парти Рави Шанкар Прасад обвинил оппозицию в использовании протестов после поражений на выборах. Он заявил, что страной будет управлять парламент, а не улица.

Протесты усилились после расследования Indian Express, согласно которому двое других членов Избирательной комиссии Индии — Сукхбир Сингх Сандху и Вивек Джоши — выражали обеспокоенность по поводу изменений в списках избирателей, процедур регистрации и цифровых систем. В комиссии заявили, что разные позиции являются частью процесса принятия решений. Бывший избирательный комиссар Ашок Лаваса назвал процедуру SIR беспрецедентной и несправедливой, поскольку, по его мнению, она отходит от прежнего принципа включения всех избирателей, имеющих право голоса.

В понедельник Законодательное собрание Кералы приняло резолюцию с призывом отстранить Кумара от должности. Оппозиционные партии обратились в Верховный суд с требованием принять меры против него, а движение Cockroach Janta и левые студенческие организации пообещали продолжить протесты.

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