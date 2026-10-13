В Израиле экс-премьер-министр Нафтали Беннет, возглавляющий партию B’Yachad, представил план поддержки новых репатриантов. Инициатива предусматривает сокращение бюрократических процедур, помощь в поиске жилья и работы, а также облегчение интеграции в образование и общество, сообщает Jerusalem Post.

Единое окно для новых репатриантов

План предлагает создать единый офис, где новые репатрианты смогут получать льготы и услуги вместо обращения в несколько разных учреждений. B’Yachad также хочет упростить признание дипломов о высшем образовании, полученных за рубежом, чтобы репатрианты могли работать по специальности.

Беннет заявил, что проблемы репатриантов имеют профессиональное и личное измерения. По его мнению, развитие алии и успешность новоприбывших являются показателем состояния израильского общества. Он задал вопрос, создает ли правительство условия, при которых евреи могут чувствовать себя в безопасности, зарабатывать на жизнь и строить будущее для своих семей.

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Поддержка молодежи, военных и пожилых людей

Отдельно партия предлагает расширить поддержку молодых репатриантов при переходе к учебе, трудоустройству и жизни в израильском обществе. Одной из целей названо сокращение числа тех, кто покидает страну.

B’Yachad также заявила о намерении содействовать возвращению более 250 тысяч израильтян, которые, по ее утверждению, выехали из страны в последние годы. Среди других пунктов — увеличение льгот для солдат без семьи в Израиле и авансовые выплаты на проживание для нуждающихся в них таких военнослужащих, уволенных со службы. Партия также предлагает расширять возможности трудоустройства, волонтерства и досуга для пожилых людей, чтобы противодействовать одиночеству.

B’Yachad входит в оппозиционный блок, который стремится заменить премьер-министра Биньямина Нетаньяху на выборах, назначенных на 27 октября.

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