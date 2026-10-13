在以色列，领导B’Yachad党的前总理纳夫塔利·贝内特提出了一项支持新移民的计划。《耶路撒冷邮报》报道，该倡议 предусматривает减少官僚程序、协助寻找住房和工作，并促进融入教育和社会。

为新移民提供一站式服务

该计划建议设立一个统一办公室，新移民可在那里获得福利和服务，而无需向多个不同机构申请。B’Yachad还希望简化对在国外获得的高等教育文凭的认证程序，以便新移民能够从事本专业工作。

贝内特表示，新移民面临的问题具有职业和个人层面的意义。他认为，阿利亚的发展以及新来者的成功，是以色列社会状况的指标。他提出问题：政府是否正在创造条件，让犹太人能够感到安全、谋生并为家人建设未来。

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支持青年、军人和老年人

此外，该党提议在年轻新移民过渡到学习、就业和在以色列社会生活的过程中扩大对他们的支持。其中一个目标是减少离开该国的人数。

B’Yachad还表示，打算推动超过25万名以色列人返回，这些人据该党称在近年离开了该国。其他措施包括增加对在以色列没有家人的士兵的福利，以及向有需要的、已退役的这类军人预付生活费用。该党还提议扩大老年人在就业、志愿服务和休闲方面的机会，以应对孤独问题。

B’Yachad属于一个反对派联盟，该联盟力求在定于10月27日举行的选举中取代总理本雅明·内塔尼亚胡。

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