W Izraelu były premier Naftali Bennett, który stoi na czele partii B’Yachad, przedstawił plan wsparcia nowych repatriantów. Inicjatywa przewiduje ograniczenie procedur biurokratycznych, pomoc w znalezieniu mieszkania i pracy, a także ułatwienie integracji w edukacji i społeczeństwie, informuje „Jerusalem Post”.

Jedno okienko dla nowych repatriantów

Plan zakłada utworzenie jednego biura, w którym nowi repatrianci będą mogli otrzymywać świadczenia i usługi zamiast zwracać się do kilku różnych instytucji. B’Yachad chce również uprościć uznawanie dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, aby repatrianci mogli pracować w swoim zawodzie.

Bennett oświadczył, że problemy repatriantów mają wymiar zawodowy i osobisty. Jego zdaniem rozwój aliji oraz sukces nowo przybyłych są wskaźnikiem stanu izraelskiego społeczeństwa. Zadał pytanie, czy rząd tworzy warunki, w których Żydzi mogą czuć się bezpiecznie, zarabiać na życie i budować przyszłość dla swoich rodzin.

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Wsparcie dla młodzieży, wojskowych i osób starszych

Osobno partia proponuje rozszerzenie wsparcia dla młodych repatriantów podczas przejścia do nauki, zatrudnienia i życia w izraelskim społeczeństwie. Jednym z celów jest zmniejszenie liczby osób opuszczających kraj.

B’Yachad oświadczyła również, że zamierza wspierać powrót ponad 250 tysięcy Izraelczyków, którzy, jak twierdzi, wyjechali z kraju w ostatnich latach. Wśród innych punktów są zwiększenie świadczeń dla żołnierzy bez rodziny w Izraelu oraz zaliczkowe wypłaty na utrzymanie dla potrzebujących ich takich wojskowych zwolnionych ze służby. Partia proponuje także rozszerzanie możliwości zatrudnienia, wolontariatu i spędzania wolnego czasu dla osób starszych, aby przeciwdziałać samotności.

B’Yachad należy do bloku opozycyjnego, który dąży do zastąpienia premiera Binjamina Netanjahu w wyborach wyznaczonych na 27 października.

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