Експрем’єр Беннет представив план підтримки репатріантів — Jerusalem Post

В Ізраїлі експрем’єр-міністр Нафталі Беннет, який очолює партію B’Yachad, представив план підтримки нових репатріантів. Ініціатива передбачає скорочення бюрократичних процедур, допомогу з пошуком житла та роботи, а також полегшення інтеграції в освіту й суспільство, повідомляє Jerusalem Post.

Єдине вікно для нових репатріантів

План пропонує створити єдиний офіс, де нові репатріанти зможуть отримувати пільги та послуги замість звернення до кількох різних установ. Також B’Yachad хоче спростити визнання дипломів про вищу освіту, здобутих за кордоном, щоб репатріанти могли працювати за фахом.

Беннет заявив, що проблеми репатріантів мають професійний і особистий виміри. На його думку, розвиток алії та успішність новоприбулих є показником стану ізраїльського суспільства. Він поставив питання, чи створює уряд умови, за яких євреї можуть почуватися в безпеці, заробляти на життя та будувати майбутнє для своїх родин.

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Підтримка молоді, військових і літніх людей

Окремо партія пропонує розширити підтримку молодих репатріантів під час переходу до навчання, працевлаштування та життя в ізраїльському суспільстві. Однією з цілей названо зменшення кількості тих, хто залишає країну.

B’Yachad також заявила про намір сприяти поверненню понад 250 тисяч ізраїльтян, які, за її твердженням, виїхали з країни протягом останніх років. Серед інших пунктів — збільшення пільг для солдатів без родини в Ізраїлі та авансові виплати на проживання для звільнених зі служби таких військових, які їх потребують. Партія також пропонує розширювати можливості працевлаштування, волонтерства й дозвілля для літніх людей, щоб протидіяти самотності.

B’Yachad входить до опозиційного блоку, який прагне замінити прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу на виборах, призначених на 27 жовтня.

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