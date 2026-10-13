W Delhi w Indiach policja zatrzymała aktywistów, studentów i polityków opozycji podczas protestów przeciw specjalnej intensywnej rewizji list wyborców (SIR). Uczestnicy demonstracji domagają się dymisji głównego komisarza wyborczego Gyanesha Kumara oraz anulowania przeglądu rejestru, w wyniku którego z list wyborców skreślono 130 milionów osób, informuje „The Guardian”.

Ograniczenia w stolicy

W przeddzień sobotniej akcji, zorganizowanej przez partię Cockroach Janta, władze wprowadziły szeroko zakrojone ograniczenia w stolicy. Odwołano 245 pociągów do Delhi, zamknięto 45 stacji metra, wstrzymano działalność sklepów z alkoholem i wyłączono internet w centralnej części miasta. Część aktywistów objęto aresztem domowym.

Założyciele Cockroach Janta zostali wyprowadzeni z samolotu Air India po jego lądowaniu na lotnisku w Delhi. Liderów opozycji przetrzymywano na posterunkach policji przez ponad osiem godzin. Nagrania pokazywały, jak studentów i aktywistów brutalnie zatrzymywano, bito i odciągano z ulic; wśród zatrzymanych byli również dziennikarze. Prawnik Sądu Najwyższego, który pomagał zatrzymanym, został zabrany przez policję, a podczas tego funkcjonariusze rozerwali mu koszulę.

Reakcje władz i opozycji

Aktywista polityczny Yogendra Yadav, który również został zatrzymany, oświadczył, że przez cztery dekady uczestnictwa w życiu publicznym nie widział tak szeroko zakrojonych przygotowań do demonstracji. Według niego, mimo zwiększonej obecności sił bezpieczeństwa w różnych częściach Delhi, odbywały się niewielkie spontaniczne akcje protestacyjne.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ravi Shankar Prasad, rzecznik rządzącej Bharatiya Janata Party, oskarżył opozycję o wykorzystywanie protestów po porażkach wyborczych. Oświadczył, że krajem będzie rządził parlament, a nie ulica.

Protesty nasiliły się po śledztwie Indian Express, według którego dwóch innych członków Komisji Wyborczej Indii — Sukhbir Singh Sandhu i Vivek Joshi — wyrażało zaniepokojenie zmianami na listach wyborców, procedurami rejestracji i systemami cyfrowymi. Komisja oświadczyła, że różne stanowiska są częścią procesu decyzyjnego. Były komisarz wyborczy Ashok Lavasa nazwał procedurę SIR bezprecedensową i niesprawiedliwą, ponieważ jego zdaniem odchodzi ona od wcześniejszej zasady uwzględniania wszystkich uprawnionych do głosowania wyborców.

W poniedziałek Zgromadzenie Ustawodawcze Kerali przyjęło rezolucję wzywającą do usunięcia Kumara ze stanowiska. Partie opozycyjne zwróciły się do Sądu Najwyższego, domagając się podjęcia wobec niego działań, a ruch Cockroach Janta i lewicowe organizacje studenckie zapowiedziały kontynuowanie protestów.

Czytaj nas na