德里拘留反对选民名册修订的抗议者——《卫报》

在印度德里，警方在反对选民名册特别密集修订（SIR）的抗议活动中拘留了活动人士、学生和反对派政治人士。示威参与者要求首席选举专员贾内什·库马尔辞职，并取消此次名册审查；该审查已将1.3亿人从选民名单中剔除，《卫报》报道。

首都的限制措施

在由Cockroach Janta党组织的周六行动前夕，当局在首都实施了大规模限制措施。开往德里的245趟列车被取消，45个地铁站关闭，酒类商店停止营业，市中心部分地区的互联网被切断。部分活动人士被置于软禁之下。

Cockroach Janta的创始人在飞机降落德里机场后被带离印度航空公司的航班。反对派领导人在警察局被扣留超过八小时。视频显示，学生和活动人士遭到粗暴拘留、殴打并被拖离街头；被拘留者中还有记者。一名帮助被拘留者的最高法院律师被警方带走，其衬衫在此过程中被撕破。

当局与反对派的反应

同样遭到拘留的政治活动人士约根德拉·亚达夫表示，在参与公共生活的四十年中，他从未见过如此大规模的示威准备工作。据他称，尽管德里不同地区的安全力量部署有所加强，仍发生了小规模的自发抗议活动。

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执政的印度人民党发言人拉维·尚卡尔·普拉萨德指责反对派在选举失利后利用抗议活动。他表示，国家将由议会而不是街头来治理。

在《印度快报》的一项调查之后，抗议活动加剧。该调查称，印度选举委员会另外两名成员——苏克比尔·辛格·桑杜和维韦克·乔希——曾对选民名单变更、登记程序和数字系统表示担忧。委员会表示，不同立场是决策过程的一部分。前选举专员阿肖克·拉瓦萨称SIR程序史无前例且不公平，因为在他看来，该程序背离了此前将所有有投票资格的选民纳入名单的原则。

周一，喀拉拉邦立法议会通过一项决议，呼吁解除库马尔的职务。反对党向最高法院提出要求，敦促对他采取行动，而Cockroach Janta运动和左翼学生组织承诺将继续抗议。

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