В Израиле премьер-министр Биньямин Нетаньяху во время визита на линию разграничения на Западном берегу реки Иордан заявил, что Армия обороны Израиля сохранит контроль над территорией к западу от реки Иордан. Он также сказал, что Израиль будет защищать свою территорию «от Иордана до моря», сообщает Jerusalem Post.

Заявления о контроле территории

Нетаньяху подчеркнул, что, по его словам, к западу от Иордана не будет арабской армии, а контроль над этой территорией будет осуществлять израильская армия. Он обратил внимание на близость Тулькарма к побережью и назвал полосу территории между границей Западного берега и морем «узкой талией» Израиля.

Премьер-министр также заявил, что противники Израиля могут попытаться проверить меры безопасности в преддверии будущих выборов в Кнессет. По его словам, он получил брифинги о планах безопасности от военных и министра обороны Исраэля Каца.

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Тулькармский лагерь

Во время поездки командующие Армии обороны Израиля, службы безопасности «Шин Бет» и пограничной полиции проинформировали Нетаньяху о мерах безопасности и противодействии угрозам, которые, по их оценкам, могут исходить из лагерей беженцев.

Нетаньяху назвал лагерь беженцев в Тулькарме «оплотом терроризма» и похвалил военных за операции в этом районе. Его заявление прозвучало после того, как Высокий суд справедливости в воскресенье обязал государство предоставить график возвращения палестинцев, перемещенных из лагерей беженцев в этом районе. Премьер утверждал, что людей, о возвращении которых шла речь, не следует считать жителями, назвав их террористами.

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