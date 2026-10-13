W Izraelu premier Binjamin Netanjahu podczas wizyty na linii rozgraniczenia na Zachodnim Brzegu Jordanu oświadczył, że Siły Obronne Izraela zachowają kontrolę nad terytorium na zachód od rzeki Jordan. Powiedział również, że Izrael będzie bronił swojego terytorium „od Jordanu do morza” — informuje Jerusalem Post.

Oświadczenia o kontroli nad terytorium

Netanjahu podkreślił, że jego zdaniem na zachód od Jordanu nie będzie arabskiej armii, a kontrolę nad tym terytorium będzie sprawowała armia izraelska. Zwrócił uwagę na bliskość Tulkarmu do wybrzeża i nazwał pas terytorium między granicą Zachodniego Brzegu a morzem „wąską talią” Izraela.

Premier oświadczył również, że przeciwnicy Izraela mogą spróbować sprawdzić środki bezpieczeństwa przed nadchodzącymi wyborami do Knesetu. Według niego otrzymał od wojska i ministra obrony Israela Kaca informacje na temat planów bezpieczeństwa.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Obóz w Tulkarmie

Podczas podróży dowódcy Sił Obronnych Izraela, służby bezpieczeństwa Szin Bet i policji granicznej poinformowali Netanjahu o środkach bezpieczeństwa i przeciwdziałaniu zagrożeniom, które, według ich ocen, mogą pochodzić z obozów dla uchodźców.

Netanjahu nazwał obóz dla uchodźców w Tulkarmie „twierdzą terroryzmu” i pochwalił wojsko za operacje w tym rejonie. Jego oświadczenie padło po tym, jak Wysoki Trybunał Sprawiedliwości w niedzielę zobowiązał państwo do przedstawienia harmonogramu powrotu Palestyńczyków przesiedlonych z obozów dla uchodźców w tym rejonie. Premier twierdził, że osób, których powrotu dotyczyła sprawa, nie należy uważać za mieszkańców, nazywając ich terrorystami.

Czytaj nas na