以色列总理本雅明·内塔尼亚胡在访问约旦河西岸分界线期间表示，以色列国防军将继续控制约旦河以西的地区。他还说，以色列将“从约旦河到大海”保卫其领土，据《耶路撒冷邮报》报道。

关于领土控制的声明

内塔尼亚胡强调，据他所说，约旦河以西不会有阿拉伯军队，这片领土将由以色列军队控制。他提到图勒凯尔姆靠近海岸，并将约旦河西岸边界与大海之间的狭长地带称为以色列的“窄腰”。

这位总理还表示，在即将举行的议会选举前，以色列的对手可能会试探安全措施。他说，他已从军方和国防部长伊斯拉埃尔·卡茨处听取了有关安全计划的简报。

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图勒凯尔姆难民营

在此次行程中，以色列国防军、辛贝特安全部门和边境警察的指挥官向内塔尼亚胡介绍了安全措施，以及对可能来自难民营的威胁的应对行动，这是他们作出的评估。

内塔尼亚胡称图勒凯尔姆的难民营是“恐怖主义堡垒”，并赞扬军方在该地区开展的行动。他发表这一声明之前，高等法院于周日要求国家提供让从该地区难民营流离失所的巴勒斯坦人返回的时间表。总理辩称，不应将所涉返回人员视为居民，并称他们为恐怖分子。

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