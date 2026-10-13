Прем’єр-міністр Нетаньягу заявив про контроль від Йордану до моря — Jerusalem Post

В Ізраїлі прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу під час візиту на лінію розмежування на Західному березі Йордану заявив, що Армія оборони Ізраїлю зберігатиме контроль над територією на захід від річки Йордан. Він також сказав, що Ізраїль захищатиме свою територію «від Йордану до моря», повідомляє Jerusalem Post.

Заяви про контроль території

Нетаньягу наголосив, що, за його словами, на захід від Йордану не буде арабської армії, а контроль над цією територією здійснюватиме ізраїльська армія. Він звернув увагу на близькість Тулькарма до узбережжя та назвав смугу території між кордоном Західного берега й морем «вузькою талією» Ізраїлю.

Прем’єр-міністр також заявив, що противники Ізраїлю можуть спробувати перевірити заходи безпеки напередодні майбутніх виборів до Кнесету. За його словами, він отримав брифінги щодо планів безпеки від військових і міністра оборони Ісраеля Каца.

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Тулькармський табір

Під час поїздки командувачі Армії оборони Ізраїлю, служби безпеки «Шин Бет» і прикордонної поліції поінформували Нетаньягу про заходи безпеки та протидію загрозам, які, за їхніми оцінками, можуть походити з таборів біженців.

Нетаньягу назвав табір біженців у Тулькармі «оплотом тероризму» та похвалив військових за операції в цьому районі. Його заява пролунала після того, як Високий суд справедливості в неділю зобов’язав державу надати графік повернення палестинців, переміщених із таборів біженців у цьому районі. Прем’єр стверджував, що людей, про повернення яких ішлося, не слід вважати мешканцями, а назвав їх терористами.

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