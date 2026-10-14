Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Мацей Берек, который принес присягу на должность судьи Конституционного трибунала в Сейме, не приносил присягу перед президентом. По данным RMF24, церемония состоялась в 9:00.

Позиция Навроцкого

Навроцкий сказал, что не знает, перед кем именно Берек приносил присягу, но точно не перед президентом Польши. Он также отметил, что присяга перед главой государства не могла состояться, поскольку в это время в Президентском дворце он принимал президента Черногории.

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Церемония в Сейме

RMF24 связывает проведение церемонии в Сейме с тем, что президент не принял решения относительно принесения Береком присяги перед ним. По информации издания, во время церемонии Берек заявил, что приносит присягу перед президентом. Навроцкий сказал: если произошел акт, не соответствующий конституции и польскому праву, то он состоялся без его участия. Президент добавил, что в тот день выполнял другие государственные обязанности в связи со встречей с важными партнерами Польши.

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