Prezydent Polski Karol Nawrocki oświadczył, że Maciej Berek, który złożył w Sejmie przysięgę na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego, nie składał przysięgi przed prezydentem. Według RMF24 ceremonia odbyła się o godz. 9:00.

Stanowisko Nawrockiego

Nawrocki powiedział, że nie wie, przed kim dokładnie Berek składał przysięgę, ale z pewnością nie przed prezydentem Polski. Zaznaczył również, że złożenie przysięgi przed głową państwa nie mogło się odbyć, ponieważ w tym czasie w Pałacu Prezydenckim przyjmował prezydenta Czarnogóry.

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Ceremonia w Sejmie

RMF24 wiąże przeprowadzenie ceremonii w Sejmie z tym, że prezydent nie podjął decyzji w sprawie złożenia przez Berka przysięgi przed nim. Według informacji portalu podczas ceremonii Berek oświadczył, że składa przysięgę przed prezydentem. Nawrocki powiedział, że jeśli doszło do aktu niezgodnego z konstytucją i polskim prawem, to odbył się on bez jego udziału. Prezydent dodał, że tego dnia wykonywał inne obowiązki państwowe w związku ze spotkaniem z ważnymi partnerami Polski.

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