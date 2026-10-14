В Лондоне, Великобритания, начался судебный процесс по делу британского актёра и комика Рассела Брэнда. Ему предъявлены три обвинения в изнасиловании, три — в сексуальном насилии и одно — в непристойном нападении. Они касаются шести женщин и предполагаемых событий 1999–2009 годов, сообщает TimesLIVE.

Позиция обвинения

Прокурор Риель Карми-Джонс во вступительной речи заявила, что, по версии обвинения, Брэнд совершал сексуальное насилие в отношении женщин, несмотря на их протест. По её словам, некоторые женщины отказывали, а другие не имели возможности отреагировать на его действия.

Прокуратура назвала Брэнда расчётливым и манипулятивным и заявила, что он стремился к сексуальному контакту независимо от воли женщин. Это утверждения стороны обвинения, которые должен рассмотреть суд.

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Позиция Брэнда

51-летний Брэнд отрицает все предъявленные ему обвинения. Прибыв в суд, он сказал, что обеспокоен, но надеется, что процесс будет иметь хороший результат для всех его участников.

Ожидается, что слушания продлятся около шести недель. В 2000-х годах Брэнд был заметной фигурой британского телевидения и работал ведущим BBC. Позднее он снялся, в частности, в фильме Get Him to the Greek 2010 года, а в последнее время преимущественно ведёт онлайн-трансляции о политике США, религии и свободе слова.

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