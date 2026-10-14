W Londynie w Wielkiej Brytanii rozpoczął się proces brytyjskiego aktora i komika Russella Branda. Postawiono mu trzy zarzuty gwałtu, trzy zarzuty napaści seksualnej oraz jeden zarzut nieprzyzwoitej napaści. Dotyczą one sześciu kobiet i domniemanych wydarzeń z lat 1999–2009, podaje TimesLIVE.

Stanowisko oskarżenia

Prokuratorka Riel Karmi-Jones w mowie otwierającej oświadczyła, że według oskarżenia Brand dopuszczał się przemocy seksualnej wobec kobiet mimo ich sprzeciwu. Jak powiedziała, niektóre kobiety odmawiały, a inne nie miały możliwości zareagowania na jego działania.

Prokuratura nazwała Branda wyrachowanym i manipulacyjnym oraz oświadczyła, że dążył on do kontaktu seksualnego niezależnie od woli kobiet. Są to twierdzenia strony oskarżenia, które muszą zostać rozpatrzone przez sąd.

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Stanowisko Branda

51-letni Brand zaprzecza wszystkim postawionym mu zarzutom. Przybywając do sądu, powiedział, że jest zaniepokojony, ale ma nadzieję, że proces przyniesie dobry rezultat dla wszystkich jego uczestników.

Oczekuje się, że rozprawy potrwają około sześciu tygodni. W latach 2000. Brand był znaczącą postacią brytyjskiej telewizji i pracował jako prezenter BBC. Później wystąpił między innymi w filmie Get Him to the Greek z 2010 roku, a w ostatnim czasie prowadzi głównie transmisje internetowe o polityce USA, religii i wolności słowa.

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