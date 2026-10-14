Британський комік Рассел Бренд постав перед судом у Лондоні — TimesLIVE

У Лондоні у Великій Британії розпочався судовий розгляд справи британського актора й коміка Рассела Бренда. Йому висунули три обвинувачення у зґвалтуванні, три — у сексуальному насильстві та одне — у непристойному нападі. Вони стосуються шістьох жінок і ймовірних подій 1999–2009 років, повідомляє TimesLIVE.

Позиція обвинувачення

Прокурорка Ріель Кармі-Джонс у вступній промові заявила, що Бренд, за версією обвинувачення, вчиняв сексуальне насильство щодо жінок попри їхній протест. За її словами, деякі жінки відмовляли, а інші не мали можливості відреагувати на його дії.

Прокуратура назвала Бренда розважливим і маніпулятивним та заявила, що він прагнув сексуального контакту незалежно від волі жінок. Це є твердженнями сторони обвинувачення, які мають бути розглянуті судом.

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Позиція Бренда

51-річний Бренд заперечує всі висунуті проти нього обвинувачення. Прибувши до суду, він сказав, що занепокоєний, але сподівається, що процес матиме добрий результат для всіх його учасників.

Очікується, що слухання триватимуть близько шести тижнів. У 2000-х Бренд був помітною постаттю британського телебачення та працював ведучим BBC. Згодом він знявся, зокрема, у фільмі Get Him to the Greek 2010 року, а останнім часом переважно веде онлайн-трансляції про політику США, релігію та свободу слова.

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