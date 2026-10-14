Министр обороны Израиля Исраэль Кац планирует в воскресенье подписать приказ о запрете полётов в израильском воздушном пространстве дронов, управляемых через оптоволокно или SIM-карты. Ограничения должны действовать шесть месяцев, сообщила канцелярия министра газете The Jerusalem Post.

Причины ограничений

В канцелярии Каца объяснили инициативу угрозами безопасности, связанными с такими беспилотниками. Среди них назвали атаки дронов, попытки причинить вред высокопоставленным лицам, использование аппаратов организованными преступными группировками, контрабанду и незаконный сбор разведданных.

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По данным издания, Кац и премьер-министр Биньямин Нетаньяху предварительно одобрили приказ на заседании кабинета. Исключения предусмотрены для беспилотников сил безопасности, дронов на оптоволокне, привязанных к земле, а также для управляемых через SIM-карты аппаратов, заранее получивших разрешение Управления гражданской авиации. Дроны, не использующие для управления оптоволокно или SIM-карты, также не подпадут под запрет.

Корпус противодействия дронам

Отдельно Walla сообщило, что командующий сухопутными войсками Армии обороны Израиля генерал-майор Надав Лотан работает над созданием нового корпуса для противодействия угрозам со стороны низколетящих дронов. На начальном этапе в него должны войти пять батальонов, охраняющих границы с Иорданией и Египтом, а также район барьера на Западном берегу реки Иордан. Помимо защиты сухопутных границ, эти подразделения должны противодействовать мобильным угрозам в воздушном пространстве вблизи земли.

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