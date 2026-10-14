Minister obrony Izraela Israel Kac planuje w niedzielę podpisać rozporządzenie zakazujące lotów w izraelskiej przestrzeni powietrznej dronów sterowanych za pomocą światłowodu lub kart SIM. Ograniczenia mają obowiązywać przez sześć miesięcy, poinformowała kancelaria ministra dziennik The Jerusalem Post.

Powody ograniczeń

W kancelarii Kaca wyjaśniono tę inicjatywę zagrożeniami dla bezpieczeństwa związanymi z takimi dronami. Wśród nich wymieniono ataki dronów, próby wyrządzenia krzywdy wysokim urzędnikom, wykorzystywanie urządzeń przez zorganizowane grupy przestępcze, przemyt oraz nielegalne zbieranie danych wywiadowczych.

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Według publikacji Kac i premier Binjamin Netanjahu wstępnie zatwierdzili rozporządzenie na posiedzeniu rządu. Wyjątki przewidziano dla dronów sił bezpieczeństwa, dronów światłowodowych przywiązanych do ziemi, a także urządzeń sterowanych kartami SIM, które wcześniej uzyskały zgodę Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Zakaz nie obejmie również dronów, które nie wykorzystują do sterowania światłowodu ani kart SIM.

Korpus przeciwdziałania dronom

Osobno Walla poinformowała, że dowódca wojsk lądowych Sił Obronnych Izraela, generał major Nadaw Lotan, pracuje nad utworzeniem nowego korpusu do przeciwdziałania zagrożeniom ze strony nisko latających dronów. Na początkowym etapie ma się w nim znaleźć pięć batalionów strzegących granic z Jordanią i Egiptem oraz rejonu bariery na Zachodnim Brzegu Jordanu. Oprócz ochrony granic lądowych jednostki te mają przeciwdziałać mobilnym zagrożeniom w przestrzeni powietrznej blisko ziemi.

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