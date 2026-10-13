Видео: студенческие протесты в Албании переросли в столкновения с полицией

Студенческая акция протеста у здания Министерства образования в Тиране 13 октября 2026 года завершилась массовыми столкновениями с правоохранительными органами.

По информации издания Balkan Insight и представителей местной полиции, демонстранты, которые забросали здание правительственного учреждения камнями и яйцами и повредили фасад с воротами, пытались прорваться на территорию министерства. В ответ силовики применили слезоточивый газ и водометы. В результате столкновений ранения получили шесть полицейских, задержаны 23 участника акции. Также Ассоциация журналистов Албании сообщила о травмировании одного из сотрудников СМИ и препятствовании работе съемочной группы со стороны силовиков.

Протест состоялся в рамках более широкой антиправительственной кампании «Революция фламинго», которая продолжается с мая 2026 года против коррупции, правительства премьер--министра Эди Рамы и запланированных строительных проектов в природоохранных зонах, в частности возведения элитного туристического комплекса, связанного со структурой Джареда Кушнера. Студенты требовали отставки премьера, улучшения условий в учебных заведениях и увеличения финансовой поддержки молодежи. Вице-премьер Албании Альбана Кочиу публично осудила насильственные действия со стороны демонстрантов.

Столкновения в Албании достигли критической точки. Полиция применила массированное насилие против студентов в Тиране. Протестующие заявляют, что больше не будут терпеть молчание и насмешки премьер-министра Рамы, которые тянутся уже более 4 месяцев, при этом их требования игнорируются. https://t.co/fRuA6rOnXi — Tirana Report (@Tirana_Report) 13 октября 2026

Источники: Balkan Insight.

Премьер-министр Албании Эди Рама призвал американских демократов не использовать протесты против запланированного элитного курорта, связанного с Джаредом Кушнером, зятем президента США Дональда Трампа, для мести Трампу.

Эди Рама заявил, что правительство страны не откажется от планов по реализации двух масштабных проектов строительства элитных курортов, которые финансирует инвестиционная компания Джареда Кушнера — зятя президента США Дональда Трампа. Глава албанского Кабмина назвал ежедневные митинги оппозиции «истерией» и заверил, что давление не заставит власти свернуть реформы.

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