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Wideo: protesty studenckie w Albanii przerodziły się w starcia z policją

UA NEWS 13 października 2026 21:42
Wideo: protesty studenckie w Albanii przerodziły się w starcia z policją

Studencka akcja protestacyjna przed budynkiem Ministerstwa Edukacji w Tiranie 13 października 2026 r. zakończyła się masowymi starciami z siłami porządkowymi.

 

Według informacji podanych przez serwis Balkan Insight oraz przedstawicieli lokalnej policji demonstranci, którzy obrzucali budynek instytucji rządowej kamieniami i jajkami oraz uszkodzili fasadę wraz z bramą, próbowali przedrzeć się na teren ministerstwa. W odpowiedzi siły porządkowe użyły gazu łzawiącego i armatek wodnych. W wyniku starć rannych zostało sześciu policjantów, a 23 uczestników akcji zatrzymano. Ponadto Stowarzyszenie Dziennikarzy Albanii poinformowało o obrażeniach jednego z pracowników mediów oraz o utrudnianiu pracy ekipie filmowej przez siły porządkowe.

Protest odbył się w ramach szerszej kampanii antyrządowej „Rewolucja flamingów”, trwającej od maja 2026 roku przeciwko korupcji, rządowi premEdy’ego Ramy oraz planowanych projektów budowlanych na obszarach chronionych, w szczególności budowy ekskluzywnego kompleksu turystycznego powiązanego ze strukturą Jareda Kushnera. Studenci domagali się dymisji premiera, poprawy warunków w placówkach edukacyjnych oraz zwiększenia wsparcia finansowego dla młodzieży. Wicepremier Albanii Albana Kočiū publicznie potępiła akty przemocy ze strony demonstrantów.

 

 

Źródła: Balkan Insight.

Premier Albanii Edi Rama wezwał amerykańskich demokratów, by nie wykorzystywali protestów przeciwko planowanemu elitarnym kurortom, powiązanym z Jaredem Kushnerem, zięciem prezydenta USA Donalda Trumpa, do zemsty na Trumpie.

Edi Rama oświadczył, że rząd kraju nie zrezygnuje z planów realizacji dwóch zakrojonych na szeroką skalę projektów budowy ekskluzywnych kurortów, finansowanych przez firmę inwestycyjną Jareda Kushnera — zięcia prezydenta USA Donalda Trumpa. Szef albańskiego rządu nazwał codzienne wiece opozycji „histerią” i zapewnił, że presja nie zmusi władz do wycofania się z reform. 

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