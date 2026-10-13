Studencka akcja protestacyjna przed budynkiem Ministerstwa Edukacji w Tiranie 13 października 2026 r. zakończyła się masowymi starciami z siłami porządkowymi.

Według informacji podanych przez serwis Balkan Insight oraz przedstawicieli lokalnej policji demonstranci, którzy obrzucali budynek instytucji rządowej kamieniami i jajkami oraz uszkodzili fasadę wraz z bramą, próbowali przedrzeć się na teren ministerstwa. W odpowiedzi siły porządkowe użyły gazu łzawiącego i armatek wodnych. W wyniku starć rannych zostało sześciu policjantów, a 23 uczestników akcji zatrzymano. Ponadto Stowarzyszenie Dziennikarzy Albanii poinformowało o obrażeniach jednego z pracowników mediów oraz o utrudnianiu pracy ekipie filmowej przez siły porządkowe.

Protest odbył się w ramach szerszej kampanii antyrządowej „Rewolucja flamingów”, trwającej od maja 2026 roku przeciwko korupcji, rządowi premEdy’ego Ramy oraz planowanych projektów budowlanych na obszarach chronionych, w szczególności budowy ekskluzywnego kompleksu turystycznego powiązanego ze strukturą Jareda Kushnera. Studenci domagali się dymisji premiera, poprawy warunków w placówkach edukacyjnych oraz zwiększenia wsparcia finansowego dla młodzieży. Wicepremier Albanii Albana Kočiū publicznie potępiła akty przemocy ze strony demonstrantów.

Starcia w Albanii osiągnęły punkt krytyczny. Policja użyła ogromnej przemocy wobec studentów w Tiranie. Protestujący oświadczają, że nie będą już dłużej tolerować milczenia i kpin premiera Ramy, które trwają od ponad 4 miesięcy, podczas gdy ich żądania są ignorowane. https://t.co/fRuA6rOnXi — Tirana Report (@Tirana_Report) 13 października 2026 r.

Źródła: Balkan Insight.

Premier Albanii Edi Rama wezwał amerykańskich demokratów, by nie wykorzystywali protestów przeciwko planowanemu elitarnym kurortom, powiązanym z Jaredem Kushnerem, zięciem prezydenta USA Donalda Trumpa, do zemsty na Trumpie.

Edi Rama oświadczył, że rząd kraju nie zrezygnuje z planów realizacji dwóch zakrojonych na szeroką skalę projektów budowy ekskluzywnych kurortów, finansowanych przez firmę inwestycyjną Jareda Kushnera — zięcia prezydenta USA Donalda Trumpa. Szef albańskiego rządu nazwał codzienne wiece opozycji „histerią” i zapewnił, że presja nie zmusi władz do wycofania się z reform.

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