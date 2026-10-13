国际货币基金组织将尼日利亚2026年经济增长预测上调至4.2%，同时警告称，生活必需品价格上涨可能加剧贫困和粮食不安全问题。据Premium Times报道。

IMF预测

更新后的评估载于IMF 2026年《世界经济展望》报告，报告题为《压力下的韧性，紧迫的选择》。该文件在泰国曼谷举行的IMF和世界银行会议期间发布。

该基金将对尼日利亚预测的改善归因于宏观经济稳定性增强以及贸易条件的有利变化。与此同时，IMF指出，预计生活必需品价格高企将进一步加剧贫困和粮食不安全问题。该基金将该国2027年经济增长预测定为4.3%。

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改革与区域动态

尼日利亚实施了外汇市场改革，并取消了政府称为浪费且助长腐败的补贴制度。国际发展机构和金融机构从公共财政状况的角度积极评价了这些措施。与此同时，民众对能源价格上涨、高生活成本和通胀压力表示不满。

IMF评估称，撒哈拉以南非洲国家2026年的经济增长将维持在4.5%。该基金强调，由于经济政策能力、改革速度、对大宗商品的依赖、气候冲击以及获得外部融资的机会存在差异，各国数据将显著不同。

根据IMF预测，该地区其余国家的增长将从2025年的5.6%放缓至2026年的5.5%，并在2027年降至5.3%。

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