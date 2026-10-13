Międzynarodowy Fundusz Walutowy podniósł prognozę wzrostu gospodarczego Nigerii w 2026 roku do 4,2%, jednocześnie ostrzegając, że wzrost cen podstawowych towarów może pogłębić ubóstwo i brak bezpieczeństwa żywnościowego. Poinformował o tym Premium Times.

Prognoza MFW

Zaktualizowane szacunki zawarto w raporcie MFW World Economic Outlook za 2026 rok zatytułowanym „Odporność pod presją, pilne wybory”. Dokument przedstawiono podczas spotkań MFW i Banku Światowego w Bangkoku w Tajlandii.

Fundusz powiązał poprawę prognozy dla Nigerii ze wzmocnieniem stabilności makroekonomicznej oraz korzystnymi zmianami warunków handlu. Jednocześnie MFW zaznaczył, że wysokie ceny podstawowych towarów mają jeszcze bardziej pogłębić problem ubóstwa i braku bezpieczeństwa żywnościowego. Fundusz określił prognozę wzrostu gospodarczego kraju na 2027 rok na poziomie 4,3%.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Reformy i dynamika regionalna

W Nigerii wprowadzono reformy rynku walutowego i zniesiono system subsydiów, który rząd określał jako marnotrawny i sprzyjający korupcji. Międzynarodowe instytucje rozwojowe i organizacje finansowe pozytywnie oceniały te kroki z punktu widzenia stanu finansów publicznych. Jednocześnie ludność wyrażała niezadowolenie z powodu wzrostu cen energii, wysokich kosztów życia i presji inflacyjnej.

Według oceny MFW wzrost gospodarczy w krajach Afryki Subsaharyjskiej utrzyma się w 2026 roku na poziomie 4,5%. Fundusz podkreślił, że wskaźniki będą znacznie różnić się między państwami ze względu na różnice w możliwościach prowadzenia polityki gospodarczej, tempie reform, zależności od surowców, wstrząsach klimatycznych i dostępie do finansowania zewnętrznego.

Wzrost w pozostałych krajach regionu, według prognozy MFW, spowolni z 5,6% w 2025 roku do 5,5% w 2026 roku i 5,3% w 2027 roku.

Czytaj nas na