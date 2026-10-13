W USA tylko 28% z 2275 uczestników sondażu Financial Times/Focaldata pozytywnie oceniło działania prezydenta Donalda Trumpa w sprawie miejsc pracy i gospodarki. Ogólny poziom poparcia dla działalności Trumpa wyniósł 34%, podczas gdy 59% respondentów wyraziło dezaprobatę, podaje The Hill.

Oceny polityki gospodarczej

Sondaż przeprowadziła firma Focaldata od 2 do 4 października, a jego margines błędu wynosi 2,5 punktu procentowego. Działania prezydenta w sprawie inflacji pozytywnie oceniło około dwóch na dziesięciu respondentów — to jeden z najniższych wyników, obok kwestii mieszkalnictwa.

Roczna inflacja, mierzona indeksem cen konsumpcyjnych, wzrosła z 3% w styczniu 2025 roku do 3,4% w sierpniu. W lutym wynosiła 2,4%. Amerykańskie Biuro Statystyki Pracy poinformowało, że opublikuje dane dotyczące indeksu cen konsumpcyjnych za wrzesień w środę.

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Ceny paliw i rynek pracy

Według AAA, we wtorek średnia cena galona zwykłej benzyny w USA wynosiła około 4,34 dolara — o 1,26 dolara więcej niż rok wcześniej. Prezeska Banku Rezerwy Federalnej w Cleveland Beth Hammack oświadczyła, że na ceny wpływają nie tylko koszty energii, lecz także cła prezydenta oraz rosnący popyt związany ze sztuczną inteligencją.

Z powodu utrzymującej się inflacji Rezerwa Federalna podniosła w ubiegłym miesiącu stopy procentowe o ćwierć punktu procentowego. Jednocześnie we wrześniu amerykańska gospodarka utworzyła 29 tys. miejsc pracy, a stopa bezrobocia nieznacznie wzrosła do 4,2%.

Przed wyborami śródokresowymi Trump bierze udział w kampanii wyborczej. Podczas wiecu w Ohio ponownie obiecał Amerykanom wypłaty po 5 tys. dolarów, jeśli Republikanie utrzymają kontrolę nad Kongresem.

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