在美国，Financial Times/Focaldata调查的2275名参与者中，只有28%认可总统唐纳德·特朗普在就业和经济方面的表现。特朗普的总体支持率为34%，而59%的受访者表示不认可，The Hill报道。

对经济政策的评价

该调查由Focaldata于10月2日至4日进行，误差幅度为2.5个百分点。约十分之二的受访者认可总统在通胀问题上的表现，这是与住房领域并列的最低指标之一。

以消费者价格指数衡量的年度通胀率从2025年1月的3%升至8月的3.4%。2月时为2.4%。美国劳工统计局表示，将于周三公布9月份消费者价格指数数据。

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燃油价格与劳动力市场

根据AAA的数据，截至周二，美国一加仑普通汽油的平均价格约为4.34美元，比一年前高出1.26美元。克利夫兰联邦储备银行行长贝丝·哈马克表示，影响价格的因素不仅包括能源成本，还包括总统的关税以及与人工智能相关的需求增长。

由于通胀持续，美联储上个月将利率上调了四分之一个百分点。与此同时，美国经济9月增加了2.9万个就业岗位，失业率小幅升至4.2%。

在中期选举前，特朗普正在参与竞选活动。在俄亥俄州的一次集会上，他再次承诺，如果共和党保持对国会的控制权，将向美国人发放每人5000美元的款项。

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