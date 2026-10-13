В США лишь 28% из 2275 участников опроса Financial Times/Focaldata одобрили работу президента Дональда Трампа в сфере рабочих мест и экономики. Общий уровень одобрения деятельности Трампа составил 34%, тогда как 59% респондентов выразили неодобрение, сообщает The Hill.

Оценки экономической политики

Опрос проводила Focaldata со 2 по 4 октября, его погрешность составляет 2,5 процентного пункта. Работу президента в отношении инфляции одобрили около двух из десяти респондентов — это один из самых низких показателей наряду со сферой жилья.

Годовая инфляция, измеряемая индексом потребительских цен, выросла с 3% в январе 2025 года до 3,4% в августе. В феврале она составляла 2,4%. Бюро трудовой статистики США сообщило, что опубликует данные по индексу потребительских цен за сентябрь в среду.

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Цены на топливо и рынок труда

По данным AAA, по состоянию на вторник средняя цена галлона обычного бензина в США составляла около 4,34 доллара — на 1,26 доллара больше, чем годом ранее. Президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хэммак заявила, что на цены влияют не только расходы на энергию, но и тарифы президента, а также рост спроса, связанный с искусственным интеллектом.

Из-за устойчивой инфляции Федеральная резервная система в прошлом месяце повысила процентные ставки на четверть процентного пункта. В то же время в сентябре американская экономика добавила 29 тысяч рабочих мест, а уровень безработицы несколько вырос до 4,2%.

В преддверии промежуточных выборов Трамп участвует в предвыборной кампании. Во время митинга в Огайо он вновь пообещал американцам выплаты по 5 тысяч долларов, если республиканцы сохранят контроль над Конгрессом.

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