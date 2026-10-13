W Jemenie Huti wezwali pracowników i ludność cywilną do opuszczenia terenów w pobliżu obiektów Saudi Aramco. Wojskowy rzecznik Huti Jahja Sari oświadczył w serwisie społecznościowym X, że obiekty te są legalnym celem dla ich sił. Informuje o tym Interia.

Ostrzeżenie koalicji

Oświadczenie Huti padło po ostrzeżeniu koalicji kierowanej przez Arabię Saudyjską. Wezwała ona ludność cywilną do ewakuacji z terenu Centralnej Stacji Badawczej Al-Sabaha Yemen Petroleum Company w Sanie, która znajduje się pod kontrolą Huti.

Według portalu koalicja oświadczyła, że zamierza zaatakować teren tej stacji. Rzecznik koalicji, generał Turki al-Maliki, opublikował wezwanie do ewakuacji ze względów bezpieczeństwa i dołączył mapę przedstawiającą lokalizację obiektu na obrzeżach stolicy Jemenu.

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Przechwycenie dronów

Wcześniej tego samego dnia koalicja poinformowała o przechwyceniu i zniszczeniu trzech dronów na północ od Rijadu. We wrześniu 2026 roku Huti, według Interii, przeszli do ofensywy, przejmując kontrolę nad nowymi odcinkami wybrzeża Morza Czerwonego i wyspami w rejonie cieśniny Bab al-Mandab.

Huti oświadczali także, że zamierzają blokować i atakować saudyjskie statki. Portal zaznacza, że potem wielokrotnie uderzali w cele w Arabii Saudyjskiej. W szczególności w wyniku ostrzału lotniska w Rijadzie w miniony weekend, według Interii, zginęło 12 osób, a kolejne 300 zostało rannych.

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