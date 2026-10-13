В Йемене хуситы призвали работников и мирных жителей покинуть районы вблизи объектов Saudi Aramco. Военный представитель хуситов Яхья Сари заявил в социальной сети X, что эти объекты являются законной целью для их сил. Об этом сообщает Interia.

Предупреждение коалиции

Заявление хуситов прозвучало после предупреждения коалиции во главе с Саудовской Аравией. Она призвала мирных жителей эвакуироваться с территории Центральной исследовательской станции Аль-Сабаха Yemen Petroleum Company в Сане, которая находится под контролем хуситов.

По данным издания, коалиция заявила о намерении атаковать территорию этой станции. Представитель коалиции генерал Турки аль-Малики опубликовал призыв к эвакуации в целях безопасности и приложил карту расположения объекта на окраине столицы Йемена.

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Перехват беспилотников

Ранее в тот же день коалиция сообщила о перехвате и уничтожении трех беспилотников к северу от Эр-Рияда. В сентябре 2026 года хуситы, по данным Interia, перешли в наступление, установив контроль над новыми участками побережья Красного моря и островами в районе пролива Баб-эль-Мандеб.

Хуситы также заявляли о намерении блокировать и атаковать саудовские суда. Издание отмечает, что после этого они неоднократно наносили удары по целям в Саудовской Аравии. В частности, в результате обстрела аэропорта в Эр-Рияде в минувшие выходные, по данным Interia, погибли 12 человек, еще 300 получили ранения.

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