Международный валютный фонд повысил прогноз роста экономики Нигерии в 2026 году до 4,2%, одновременно предупредив, что удорожание товаров первой необходимости может усугубить бедность и продовольственную небезопасность. Об этом сообщает Premium Times.

Прогноз МВФ

Обновленные оценки содержатся в докладе МВФ World Economic Outlook за 2026 год под названием «Устойчивость под давлением, неотложный выбор». Документ представили во время встреч МВФ и Всемирного банка в Бангкоке, Таиланд.

Фонд связал улучшение прогноза для Нигерии с укреплением макроэкономической стабильности и благоприятными изменениями условий торговли. В то же время в МВФ отметили, что высокие цены на товары первой необходимости, как ожидается, еще больше усугубят проблему бедности и продовольственной небезопасности. Прогноз роста экономики страны на 2027 год фонд определил на уровне 4,3%.

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Реформы и региональная динамика

В Нигерии провели реформы валютного рынка и отменили режим субсидий, который правительство называло расточительным и способствующим коррупции. Международные институты развития и финансовые учреждения положительно оценивали эти шаги с точки зрения состояния государственных финансов. В то же время население выражало недовольство из-за роста цен на энергию, высокой стоимости жизни и инфляционного давления.

По оценке МВФ, экономический рост в странах Африки к югу от Сахары в 2026 году сохранится на уровне 4,5%. В фонде подчеркнули, что показатели будут существенно различаться между странами из-за различий в возможностях экономической политики, темпах реформ, зависимости от сырья, климатических потрясениях и доступе к внешнему финансированию.

Рост в остальных странах региона, согласно прогнозу МВФ, замедлится с 5,6% в 2025 году до 5,5% в 2026 году и 5,3% в 2027 году.

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