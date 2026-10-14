Тайваньский фондовый индекс TAIEX снизился на 960,65 пункта, или на 1,95%, до 48 341,31 пункта. Акции ведущего производителя чипов Taiwan Semiconductor Manufacturing Co потеряли 1,97%. Как сообщает Taipei Times, падение произошло после ночной распродажи технологических акций в США и на фоне скачка цен на нефть после атаки хуситов на аэропорт в Саудовской Аравии.

Распродажа на Тайване

Объем торгов на основной площадке Тайваньской фондовой биржи вырос до 1,125 трлн тайваньских долларов, или 35,22 млрд долларов США, против 894,52 млрд тайваньских долларов в понедельник. Три крупнейших институциональных инвестора в совокупности осуществили чистую продажу акций на 198,446 млрд тайваньских долларов. Иностранные инвесторы продали акции на нетто-сумму 165,342 млрд тайваньских долларов — это третья по масштабу чистая распродажа за всю историю, согласно данным биржи.

Аналитик Moore Securities Investment Consulting Адам Лин связал первоначальные потери с падением американских полупроводниковых компаний: Philadelphia Semiconductor Index снизился на 2,67%. По его словам, продажи усилились после резкого спада технологических акций в Южной Корее и на фоне рыночных спекуляций, в частности относительно возможной задержки поставок платформы Nvidia Vera Rubin.

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Давление на производителей памяти

Бумаги тайваньского поставщика памяти Nanya Technology Corp подешевели на 7,4%. На южнокорейском рынке индекс KOSPI в определенный момент терял более 6%, а по итогам торгов снизился на 5,5%. Акции SK Hynix упали на 10%, Samsung Electronics — более чем на 7%.

Давление на сектор усилили сообщения о прогрессе китайской CXMT Corp в технологии, которая должна повысить плотность памяти. Согласно этим сообщениям, компания рассматривала выпуск нового серверного продукта на базе этой технологии до конца года.

В Японии Nikkei 225 потерял 1,8%. Акции Kioxia Holdings Corp упали более чем на 13%, Tokyo Electron Ltd — более чем на 7%, а Advantest Corp — более чем на 8%. Дополнительную обеспокоенность инвесторов вызвали комментарии генерального директора Broadcom Хока Тана, который сравнил инвестиционный ажиотаж вокруг искусственного интеллекта с азартной игрой и заявил, что отрасль еще не нашла устойчивой бизнес-модели.

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