Tajwański indeks giełdowy TAIEX spadł o 960,65 punktu, czyli o 1,95%, do 48 341,31 punktu. Akcje czołowego producenta chipów Taiwan Semiconductor Manufacturing Co straciły 1,97%. Jak podaje Taipei Times, spadek nastąpił po nocnej wyprzedaży akcji technologicznych w USA oraz w obliczu skoku cen ropy po ataku Huti na lotnisko w Arabii Saudyjskiej.

Wyprzedaż na Tajwanie

Wolumen obrotu na głównym parkiecie Tajwańskiej Giełdy Papierów Wartościowych wzrósł do 1,125 bln dolarów tajwańskich, czyli 35,22 mld dolarów amerykańskich, z 894,52 mld dolarów tajwańskich w poniedziałek. Trzej najwięksi inwestorzy instytucjonalni łącznie odnotowali sprzedaż netto akcji o wartości 198,446 mld dolarów tajwańskich. Inwestorzy zagraniczni sprzedali akcje netto za 165,342 mld dolarów tajwańskich — była to trzecia największa wyprzedaż netto w historii, według danych giełdy.

Analityk Moore Securities Investment Consulting Adam Lin powiązał początkowe straty ze spadkiem amerykańskich spółek półprzewodnikowych: Philadelphia Semiconductor Index zniżkował o 2,67%. Jak powiedział, sprzedaż nasiliła się po gwałtownym spadku akcji technologicznych w Korei Południowej oraz w związku ze spekulacjami rynkowymi, w tym dotyczącymi możliwego opóźnienia dostaw platformy Nvidia Vera Rubin.

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Presja na producentów pamięci

Akcje tajwańskiego dostawcy pamięci Nanya Technology Corp potaniały o 7,4%. Na rynku południowokoreańskim indeks KOSPI w pewnym momencie tracił ponad 6%, a na koniec sesji spadł o 5,5%. Akcje SK Hynix spadły o 10%, a Samsung Electronics — o ponad 7%.

Presję na sektor zwiększyły doniesienia o postępach chińskiej spółki CXMT Corp w technologii, która ma zwiększyć gęstość pamięci. Według tych doniesień firma rozważała wprowadzenie do końca roku nowego produktu serwerowego opartego na tej technologii.

W Japonii Nikkei 225 stracił 1,8%. Akcje Kioxia Holdings Corp spadły o ponad 13%, Tokyo Electron Ltd — o ponad 7%, a Advantest Corp — o ponad 8%. Dodatkowe obawy inwestorów wywołały komentarze dyrektora generalnego Broadcomu Hocka Tana, który porównał inwestycyjny entuzjazm wokół sztucznej inteligencji do hazardu i stwierdził, że branża nie znalazła jeszcze trwałego modelu biznesowego.

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